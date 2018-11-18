Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Oktay Sezen (49) yönetimindeki 45 K 9188 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek bariyere çarptı.
Kazada sürücü Sezen hayatını kaybetti, araçtaki Yunus Güler (32) ağır yaralandı.
Yaralı Güler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.