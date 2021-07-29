Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ve Sarıgöl ilçelerindeki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ve Sarıgöl ilçelerindeki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Manisa-Akhisar karayolunda Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi kavşağında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçtaki yolculardan biri yaralandı.

Yaralı S.A. (24) Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sarıgöl ilçesinde de M.B.'nin kullandığı 48 KC 555 plakalı kamyonet tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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