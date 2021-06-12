Manisa'da trafik ekipleri, şehirler arası otobüsleri denetledi
Manisa'da trafik polisleri, şehirler arası otobüslere yönelik denetim yaptı.
Manisa'da trafik polisleri, şehirler arası otobüslere yönelik denetim yaptı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı istasyon amirliğinde 24 ekiple şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri ve sürücülerini denetledi.
Yapılan kontrolde durdurulan 206 otobüs şoförüne otobüslerde alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hatırlatılarak, bilgilendirme broşürleri verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram