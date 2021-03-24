Manisa'da "Trafik Çalıştayı" düzenlendi

Manisa'da trafik kazaları ve kazalardaki kayıpların en aza indirilmesi amacıyla "Trafik Çalıştayı" düzenlendi.

Manisa'da trafik kazaları ve kazalardaki kayıpların en aza indirilmesi amacıyla "Trafik Çalıştayı" düzenlendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, jandarma ve polis teşkilatında trafikten sorumlu müdürler ile ilgili oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl genelinde trafik kazaları ve nedenlerinin masaya yatırıldığı çalıştayda, trafik kazalarının ve bu kazalardan kaynaklı can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi noktasında alınabilecek tedbirler gündeme geldi.

Katılımcıların görüşlerinin alındığı çalıştaydan çıkan sonuçlar, rapor halinde yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram