Manisa'da toplu taziye yapılması yasaklandı Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda toplu halde taziye yapılması yasaklandı.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda toplu halde taziye yapılması yasaklandı.

Manisa'da korona virüs salgınının devam etmesi nedeniyle Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Alınan yeni karar çerçevesinde taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda toplu taziye yapılması yasaklandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Salgın tehlikesinin devam etmesi nedeni ile ilimiz genelinde bulunan taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda toplu şekilde taziye yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır." - MANİSA

Kaynak: İHA