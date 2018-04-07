Manisa'da Tkdk Başvuruları

Manisa'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 7 sektörü kapsayan ve 87,2 milyon avro hibe vereceği projeler için, 45 milyon lira değerinde 36 projenin incelenmeye alındığını duyurdu.

TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı 3. başvuru çağrı ilanı kapsamındaki "bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ile paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ile işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımlarına" yönelik proje çağırı döneminin 30 Martta sona erdiğini söyledi.

Yedi sektörü kapsayan ve 87,2 avro hibenin verileceğinin ilan edildiğine işaret eden Uslu, kentten 45 milyon lira değerinde 36 projenin incelemeye alındığını belirtti.

Manisa'da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, katma değerli ürünler, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili başvurular aldıklarını ifade eden Uslu, "45 milyon lira yatırım tutarında olan 36 projemizi teslim aldık. Bundan sonraki 3 aylık süreçte projeler inceleyeceğiz. Daha sonra merkez teşkilatımıza bunları ileteceğiz. Uygun bulunan projelerle daha sonra sözleşme imzalanarak Manisa'da yatırımlarını yapmaya başlayacaklar. 36 projeden katma değer ürünler çerçevesinde zeytin işleme ve zeytinyağı üretim tesisi fabrikaları olmak üzere toplam 24 yatırım projesi aldık. Bu alanda da Manisa ili olarak Türkiye birinciliğini aldı."dedi.

"Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için girişimcileri TKDK il koordinatörlüğüne davet ettiklerini ifade eden Uslu, şöyle devam etti:



"Projelerin online sistemden son başvuruları 10 Nisan'dan 24 Nisan'a, online sistemden doldurulan belgelerin çıktısı ve istenen diğer evrakların son teslim tarihi ise 13 Nisan'dan 27 Nisan'a uzatıldı. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik tedbirler kapsamında küçükbaş ve büyük baş tesisi ve süt veren hayvanlara yönelik tesis yatırımlarımızın başvuruları 27 Nisan son günüdür. Şuanda ilimizde küçükbaş ve büyük baş hayvan varlığımızı artırma ve mevcut tesislerimizin modernizasyonlarına katkı sağlamak üzere destek başvurularımızı almaya başladık."