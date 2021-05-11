Manisa'da tırın devrilmesi sonucu çok sayıda tavuk telef oldu
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Manisa'da tırın devrilmesi sonucu çok sayıda tavuk telef oldu

Manisa'da tırın devrilmesi sonucu çok sayıda tavuk telef oldu
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen tırın dorsesindeki kafeslerde bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen tırın dorsesindeki kafeslerde bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

Et işleme tesisine giden Mehmet Gürmen idaresindeki 64 AAK 002 plakalı tavuk yüklü tır, Kula-Eşme yolu Şeritli Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kaza sırasında tırın dorsesindeki kafesler yola savruldu, çok sayıda tavuk telef oldu.

Karayolları ekipleri, tavuklar ve kafesleri toplayarak yolda temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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