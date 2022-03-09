Manisa'da tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Manisa'da tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Üzeyir K. (34) idaresindeki 43 HS 790 plakalı tır, İzmir- Ankara kara yolu Erbiller Sitesi Kavşağı'nda, Aynur Özkızılcık'ın (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aynur Özkızılcık'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Tır şoförü Üzeyir K. gözaltına alındı.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu, Ankara, Manisa, Güncel, Haberler

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