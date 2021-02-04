Manisa'da tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Kula İlçesinde tırdan motorin çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kula İlçe Jandarma Komutanlığına 28 Ocak'ta park halindeki tırdan mazot çalındığı ihbarı yapıldı.

Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada, şüpheliler H.B. (61), A.Ç. (39) ve Ş.K'nin (42), 45 AS 981 plakalı hafif ticari araçla Kula ilçesine geldiğini belirledi.

Aracı takibe alan ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Araçta yapılan aramada, 12 adet 60 litrelik boş bidon, 5 çift eldiven, koli bandı, tel kesme makası, 3 bıçak, 6 tornavida, el lambası, 3 alyan anahtarı, 8 metre ip ve 2 adet 5 litrelik bidonlar halinde 10 litre motorin ile 75 metre siyah hortum ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak