Tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

09.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:57

Manisa'nın Kula ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Muhammed Talipoğlu (28) yönetimindeki 06 RRN 06 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Eşme kavşağında, İzmir yönüne dönen Münacettin Uysal idaresindeki 45 YA 5490 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Talipoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Talipoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Talipoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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