Manisa'da tıra çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
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Manisa'da tıra çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Manisa'da tıra çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

İncesu Mahallesi taş ocakları mevkiinde, Ethem Doğan (48) yönetimindeki 45 K 3982 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Fahrettin Kaynak idaresindeki 45 RA 6145 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kamyonet sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu Doğan sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı, Kula Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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