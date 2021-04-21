Manisa'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Manisa'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Manisa'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde, Ekrem Çalkaya (56) yönetimindeki 35 HUE 43 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden Muharrem Danabaşı (28) idaresindeki 42 RS 355 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ekrem Çalkaya, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalkaya, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı Çalkaya, Kula Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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