Manisa'da tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü yaralandı
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Manisa'da tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü yaralandı

Manisa'da tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde tırın dorsesine çarpan cipin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde tırın dorsesine çarpan cipin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Uşak-İzmir yolunda Günhan Dilber (49) kullandığı 35 ALE 595 plakalı cip, Yurtbaşı Mahallesi kavşağından dönmek isteyen Kudret Tuncay (56) idaresindeki 64 AJ 744 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cipte sıkışan sürücü Günhan Dilber, yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Dilber, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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