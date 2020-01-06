Manisa'da tır şarampole devrildi
Haberler » 3. Sayfa » Manisa'da tır şarampole devrildi - Haberler

Manisa'da tır şarampole devrildi

Manisa'da aşırı yağışın etkisiyle kontrolden çıkan tır şarampole devrildi.

06.01.2020 20:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:28
Manisa'da tır şarampole devrildi

'da aşırı yağışın etkisiyle kontrolden çıkan tır şarampole devrildi.


Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Hammalınkırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'den Bursa istikametine giden B.E. idaresindeki süt ve süt ürünleri taşıyan 35 JZ 179 dorse plakalı tır, aşırı yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tır sürücüsü B.E. kazadan yara almadan kurtulurken, karayolu trafiğe kapandı. Çift yönlü ulaşıma kapanan yol, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması ile tırın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Emniyet ekipleri de bölgede yol güvenliğini aldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler