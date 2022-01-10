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Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştıMANİSA Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

MANİSA Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Durasıllı Mahallesi Işıklı kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan E.D. yönetimindeki 64 AAN 236 plakalı tır ile Mesut Yıldırım'ın kullandığı 45 AGP 068 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı

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