Manisa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Manisa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Mesut Yıldırım (60), yaşamını yitirdi.

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Mesut Yıldırım (60), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11: 00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu, Durasıllı Mahallesi, Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan Salihli'ye E.D. (36) giden yönetimindeki 64 AAN 236 plakalı TIR, kavşakta dönüş için manevra yapan Mesut Yıldırım'ın kullandığı 45 AGP 068 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.


- Manisa
Manisa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri

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