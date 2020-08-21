Manisa'da tır devrildi: 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
21.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:54
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Turgutlu yönüne gitmekte olan H.İ. Çelik (45) idaresindeki 35 AGF 2210 plakalı tır, Turgutlu Çepnidere kavşağı yakınlarında orta refüje çarparak devrildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle İzmir - Ankara kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA