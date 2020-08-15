Manisa'da tır devrildi: 1 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
15.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:25
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Halis Şener'in (49) kullandığı 42 AVK 88 plakalı sunta yüklü tır, İzmir-Uşak kara yolu Peribacaları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Şener, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Şener, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle İzmir-Uşak kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaynak: AA