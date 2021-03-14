Manisa'da Tıp Bayramı Badminton Turnuvası tamamlandı
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Manisa'da Tıp Bayramı Badminton Turnuvası tamamlandı

14.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:31
Manisa'da Tıp Bayramı Badminton Turnuvası tamamlandı

Manisa Badminton İl Temsilciliği tarafından Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 14 Mart Tıp Bayramı Badminton Turnuvası düzenlendi.

Manisa Badminton İl Temsilciliği tarafından Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 14 Mart Tıp Bayramı Badminton Turnuvası düzenlendi.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Badminton İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan 14 Mart Tıp Bayramı Badminton Turnuvası, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. Turnuvaya Yunusemre Belediyespor, Saruhanlı Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden 40 sporcu katıldı. Turnuva kıyasıya geçerken; dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül törenine Şehzadeler Gençlik ve Spor Müdürü Özel Erhan Özel ve Manisa Badminton İl Temsilcisi Ali Haydar Aras katıldı. Manisa Badminton İl Temsilcisi Ali Haydar Aras, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tıp Bayramında sağlık çalışanlarımızı unutmadık. Böyle bir etkinlik düzenleyerek günün önemine dikkat çekmek istedik. Pandemi nedeniyle 1 yıldır turnuva ve şampiyonada maç yapmayan sporcularımızı da bu anlamlı etkinlikte buluşturduk. Turnuvaya katılım gösteren tüm sporcularımızı kutluyor; turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Manisa'da Tıp Bayramı Badminton Turnuvası tamamlandı
Manisa'da Tıp Bayramı Badminton Turnuvası tamamlandı
Manisa'da Tıp Bayramı Badminton Turnuvası tamamlandı
Manisa'da Tıp Bayramı Badminton Turnuvası tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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