Manisa'da tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışırken yaralanan işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışırken yaralanan belediye işçisi yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışırken yaralanan belediye işçisi yaşamını yitirdi.
Kavaklıdere Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle kanalizasyon hattı tıkandı.
Durumun bildirilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tıkanan hattın açılması için çalışma başlattı.
Bahattin Dinçer (60), tıkanıklığı gidermek için vidanjörün basınçlı su hortumunu kanalizasyon hattına bıraktı.
Dinçer, hortumun yerinden çıkarak göğsüne çarpması sonucu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dinçer, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Bahattin Dinçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım