Manisa'da Ters Şeritte Giden Otomobil Paniği

MANİSA'da Çevre Yolu'nda ters yönden hızla giden otomobil, trafikte paniğe neden oldu. Aracın ters yönden gitme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında İzmir'den Manisa yönüne giden Çevre Yolu üzerinde ters yönde hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücüler büyük korku yaşadı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca İzmir'den Manisa'ya ters yönden gittiği görülen otomobil, şans eseri bir kazaya neden olmadan kavşaktan kendi şeridi olan İzmir yönüne döndü.

Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü sonrası emniyet güçleri harekete geçerek aracı tespit etmek için işlem başlattı.

- Manisa