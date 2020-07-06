Manisa'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mimar Sinan Caddesinde seyreden Ahmet Can Takur (43) yönetimindeki 41 NL 703 plakalı otomobil, Saruhan Otel kavşağında Serdar Güngör'ün (39) kullandığı 34 PT 5019 plakalı otomobille çarpışarak takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ters dönen araçtan çıkardıkları Takur'u Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Takur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA