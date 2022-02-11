Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haberler: Manisa'da, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'da, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Şehzadeler ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu A.N.N.A.T (35), terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Haberler

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