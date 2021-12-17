Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
Manisa'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü suçlamasıyla, Suriye uyruklu Z.A'yı Turgutlu ilçesinde bulunduğu adreste yakaladı.
Diğer operasyonda ise terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 9 zanlının yakalanması için Manisa, Hatay, İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Çatışma bölgelerindeki terör örgütü üyeleriyle bağlantılı olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen zanlılardan 8'i yakalandı.
Firari zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri