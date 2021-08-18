Manisa'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Manisa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" iddiasıyla soruşturma yürütülen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer