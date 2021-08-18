Manisa'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Manisa'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Manisa'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Manisa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" iddiasıyla soruşturma yürütülen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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