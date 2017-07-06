Manisa'da Terör Operasyonu

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.





Operasyonda, 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.





Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada çok sayıda yasaklı yayın ile örgütü simgeleyen bez parçaları bulundu.





Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.