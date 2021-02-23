Manisa'da terör operasyonu: 3 tutuklama
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Manisa'da terör operasyonu: 3 tutuklama

23.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:06
Manisa'da terör operasyonu: 3 tutuklama

MANİSA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 4'ü serbest bırakıldı.

MANİSA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 4'ü serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Şubat Pazartesi günü operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile otomobillerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve dokümanlara el koyuldu.Polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 4'ü serbest bırakıldı.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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