Manisa'da Terfi Merkezleri Yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek amacıyla Muradiye'de bulunan terfi merkezinin bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.



MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede içme suyu depoları ve terfi merkezlerinin bakım-onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Muradiye'deki terfi merkezinde, arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek ve Karaali Mahallesi'nde bulunan içme suyu deposuna daha sağlıklı bir şekilde suyu ulaştırılabilmek için bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'nca kullanım ömrünü tamamlamış motopompların yerine olası arızalanmalara karşı yeni hidrofor motopompların takılmasıyla birlikte, vatandaşa 24 saat kesintisiz su sağlanıyor. Bunun yanında olası kazalara karşı vatandaşın güvenliğini sağlamak için, kafesleme sistemiyle terfi merkezine yerleştirilen 110 KW gücündeki yeni nesil jeneratörle, enerji kesintisi kaynaklı su arızaları son bulacak. Ayrıca MASKİ, zemin yüzeye yaptığı fayans döşeme ve boya badana çalışmalarını da tamamlayarak terfi merkezini sağlıklı ve modern bir yapıya kavuşturdu. Yunusemre Belediyesi'yle gerçekleşen devir teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından bahçe düzenlemesi de yapılarak terfi merkezi kent estetiğine uygun bir görünüme kavuşmuş olacak.



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Muradiye terfi merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aslay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde il genelinde sürdürülen depo ve terfi merkezi yenileme çalışmaları kapsamında tahribat gören depolarımız ve terfi merkezlerimiz hem donanımsal hem de görsel olarak baştan aşağıya yenileniyor. İhtiyacı karşılamakta zorlanan ve kullanılamayacak durumda olan depoların yerine yenilerini yapıyoruz. Amacımız; vatandaşa kesintisiz ve kaliteli suyu ulaştırmak. Muradiye'de bulunan terfi merkezimizin tüm bakım ve onarım çalışmalarını yaptık. Bunun yanında kent estetiğini de göz ardı etmedik. Yunusemre Belediyesi'yle devir işlemlerimizi tamamlamamızın ardından deponun çevre düzenlemesini de yaparak terfi merkezini daha modern bir görüntüye kavuşturmuş olacağız" dedi. - MANİSA