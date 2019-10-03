Manisa'da tekvando kursu başlıyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde tekvando kursu açıyor.

03.10.2019 12:31
Manisa'da tekvando kursu başlıyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde tekvando kursu açıyor.


Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde çocukları spora yönlendirmek amacıyla 5 - 13 yaş arası çocuklara yönelik tekvando kursu açılacak. Yunusemre Belediyespor Kulübü tarafından verilecek kurs, hafta içi perşembe ve cuma günü 15.00 -17.00 saatleri arasında yapılacak. Kurs ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne başvurabileceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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