Manisa'da tekeri kopan ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu - Haberler
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Manisa'da tekeri kopan ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

AA, Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da tekeri kopan ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sağ ön tekerleği koptuktan sonra kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sağ ön tekerleği koptuktan sonra kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

İzmir'den Manisa'ya gelen Ahmet D'nin kullandığı 39 BC 416 plakalı otomobilin sağ ön tekeri, iddiaya göre Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kavşağı yakınlarında koptu.

Kontrolden çıkan ve sürüklenen otomobil, refüjde çarptığı aydınlatma direğini yola devirdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen trafik polisleri, tedbir alarak yolda trafiği tek şeritten sağladı.

Ahmet D, kavşağa geldiğinde otomobilinin sarsılmaya başladığını belirterek "Birden aracın yere oturduğunu ve sürüklendiğini hissettim. Sonra kontrolden çıkınca kaza oldu, şükür yara almadan kurtuldum." dedi.

Manisa'da tekeri kopan ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Manisa'da tekeri kopan ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Manisa'da tekeri kopan ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Manisa'da tekeri kopan ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Yunusemre, Manisa, Fırat, İzmir, Güncel, Haberler

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