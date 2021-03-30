Manisa'da tek katlı ev küle döndü
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Manisa'da tek katlı ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da tek katlı ev küle döndü

Manisa'nın Salihli ilçesi Kırveli Mahallesi'nde tek katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tamamen küle döndü.

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Manisa'nın Salihli ilçesi Kırveli Mahallesi'nde tek katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tamamen küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kırveli Mahallesi Sümer Caddesi'nde bulunan Raşide Ceylan'a ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken, tek katlı ev tamamen yandı. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da tek katlı ev küle döndü
Manisa'da tek katlı ev küle döndü
Manisa'da tek katlı ev küle döndü
Manisa'da tek katlı ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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