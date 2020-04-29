Manisa'da tehlikeli yolculuk Manisa'da tehlikeli yolculukMANİSA'da bir traktörün römorkunun sol arka tekerleği olmadan jant üzerinde yolculuğu görenleri şaşırttı.

Manisa'da tehlikeli yolculuk

MANİSA'da bir traktörün römorkunun sol arka tekerleği olmadan jant üzerinde yolculuğu görenleri şaşırttı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, traktöre bağlı römorkun sol arka tekerleği olmadan, jantın üzerinde seyrettiği görüldü. Traktör sürücüsü, sol arka lastiği olmayan ve jantı üzerinde neredeyse devrilecek gibi olan römorkla yaklaşık 1 kilometre bu şekilde gitmesi görenleri hayrete düşürdü. Jantın yolculuk sırasında asfalta sürtünmesi nedeniyle kıvılcım çıkarması dikkati çekti. Cep telefonuyla o anları kaydeden kişinin o andaki "Yurdumun insanı. Bakın nasıl gidiyor. Tam 1 kilometre böyle gidiyor. Ateş çıkarıyor yerden. Memleketimin gözünü seveyim" yorumları da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA