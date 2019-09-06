06.09.2019 21:11

- Manisa'da tehlikeli serinlik

MANİSA - Manisa'da sıcaklardan bunalan çocuklar, tehlikenin farkında olmadan serinlemek için girdikleri elektrikli süs havuzlarında hayatlarını riske atıyor.

Manisa'da sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen çocuklar, kentteki süs havuzlarına giriyor. 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarı levhasına rağmen tehlikenin farkında olmadan elektrikli süs havuzlarına giren çocuklar, adeta tehlikeye davetiye çıkartıyorlar. Şehzadeler ilçesindeki Bülent Koşmaz Parkı üzerindeki süs havuzunda görülen çocuklar, vatandaşların uyarılarına rağmen yüzmeye devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA