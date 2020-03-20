Manisa'da tedbirlere uymayan 18 işletmeye yasal işlem Manisa'da korona virüs (Kovid-19) için alınan tedbir kararlarına uymayan 18 iş yeri için yasal işlem uygulandığı bildirildi.

Manisa'da korona virüs (Kovid-19) için alınan tedbir kararlarına uymayan 18 iş yeri için yasal işlem uygulandığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler alındığı vurgulanarak, denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Kovid-19)'un ülkemizde yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı korumak amacıyla ilimizde de çeşitli tedbirler alınmıştır. İlimizde, alınan tedbirler kapsamında sıklıkla denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde, tedbir kararlarına uymadığı tespit edilen 18 iş yerine yasal işlem uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbir kararlarına uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi Kovid-19'un ülkemizde yayılmasını önleyecektir. Bu süreçte, ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler devam edecek olup, tedbir kararlarına uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır" - MANİSA

Kaynak: İHA