Manisa'da tedbir kararlarına uymayan bin 254 kişiye ceza Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 13 Nisan günü Covid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde yapılan çalışmalar ve cezai işlemlerle ilgili verdi.

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 13 Nisan günü Covid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde yapılan çalışmalar ve cezai işlemlerle ilgili verdi. Yapılan açıklamada bin 254 kişiye ve 86 iş yerine cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, bugün Manisa'da sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 327 kişi ile 20 yaş altı 248 kişi, genel tedbir kararlarını ihlal eden 86 iş yerine ve 679 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi. Yapılan trafik uygulamalarında ise 94 bin 959 araç ve 171 bin 146 vatandaşın denetlendiği, Manisa'ya gelmek isteyen 6 bin 128 araç ve 10 bin 243 kişinin de geri çevrildiği açıklandı.

Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından il genelinde 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve bakacak kimsesi olmayan 25 bin 231 vatandaşın talebinin karşılandığı, EİKP Destek Programı kapsamında da 37 bin 402 ihtiyaç sahibine biner lira nakdi yardımın evlerinde tamamlandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, Manisa Valiliğinden şehirler arası seyahat izin talebinde bulunan 4 bin 224 kişiden 2 bin 864 kişiye izin verildiği 1.360 kişiye ise izin verilmediği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA