Manisa'da tedavi edilen yavru karaca doğaya salındı
04.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:29
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tedavisi tamamlanan karaca yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldı.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tedavisi tamamlanan karaca yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldı.
Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce yaralı olarak bulunan karaca yavrusu, Akhisar Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.
Burada tedavisi tamamlanan karaca, yeniden Gölmarmara ilçesine getirilerek doğal ortamına salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır