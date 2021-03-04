Manisa'da tedavi edilen yavru karaca doğaya salındı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tedavisi tamamlanan karaca yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce yaralı olarak bulunan karaca yavrusu, Akhisar Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.

Burada tedavisi tamamlanan karaca, yeniden Gölmarmara ilçesine getirilerek doğal ortamına salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır