Manisa'da tebdil-i kıyafet Kovid-19 denetimi
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Manisa'da tebdil-i kıyafet Kovid-19 denetimi

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında tebdil-i kıyafet denetimler yapıldı.

Manisa'da tebdil-i kıyafet Kovid-19 denetimi
06.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:26

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında tebdil-i kıyafet denetimler yapıldı.

Valilik bünyesinde oluşturulan ekipler, kent merkezi ve ilçelerde müşteri gibi gittikleri lokanta, çay bahçesi, kahvehane, otel, spor merkezleri, pazar yerleri, berberler ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirdi.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetim gerçekleştiren ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişi ve işletmelere hakkında cezai işlem yaptı.

Kent genelinde 3 bin 745 noktada denetim gerçekleştiren ekipler, 48 kişi ve işletmeye, 59 bin 16 lira para cezası uygulandı.

Şehzadeler ilçesinde kafe işleten Oğuzhan Başaran, ekiplerce yapılan denetimleri yerinde bulduğunu belirterek, "Bu denetimler hem müşterilerin hem de çalışanlarımızın sağlığı açısında çok doğru. Biz de girişte müşterilerimizin ateş kontrollerini yapıyoruz, dezenfektan sıkıyoruz. Hem kendi sağlığımız için en mantıklısı bu." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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