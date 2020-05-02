Manisa'da taş ocağındaki kum eleğinin bandına sıkışan işçi öldü
02.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:48
Manisa'da Spil Dağı eteklerinde bulunan taş ocağındaki kum eleğinin bandına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Manisa'da Spil Dağı eteklerinde bulunan taş ocağındaki kum eleğinin bandına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarı Çobanisa ile Sancaklı Çeşmebaşı mahalleleri arasında çakıl ve mıcır üretilen taş ocağında çalışan Süleyman Yılmaz (25), kum eleğinin bandına düştü.
Çalışır durumdaki banda sıkışan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA