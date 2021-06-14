Manisa'da tartıştığı babasını bıçakla öldüren genç, annesi ve ağabeyini de yaraladı
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Manisa'da tartıştığı babasını bıçakla öldüren genç, annesi ve ağabeyini de yaraladı

Manisa'da tartıştığı babasını bıçakla öldüren genç, annesi ve ağabeyini de yaraladı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldüren genç, ağabeyi ve annesini de yaraladı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldüren genç, ağabeyi ve annesini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde ilçe polis merkezi amirliğine gelen A.S. (18) babası, ağabeyi ve annesini bıçakla yaraladığını ihbar etti.

Atatürk Mahallesi'ndeki eve giden polis ve sağlık ekibi, baba İsmail S'nin 7 yerinden, ağabey Mehmet S'nin (22) kol ve bacağından, anne Ş.S'nin de bilek ve kolundan bıçakla yaralandığını belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince Köprübaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba İsmail S. (48) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan A.S'nin ifadesinde babası ve ağabeyiyle evde alkol almaları ve yüksek sesle müzik dinlemeleri nedeniyle tartıştığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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