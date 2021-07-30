Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.Ş. (26) ile arkadaşı Doğukan Kahraman (25), Atatürk Mahallesi'nde henüz tespit edilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında M.Ş, Kahraman'ı tabancayla sırtından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Son dakika haberi | Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz...
Son dakika haberi | Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz...
Kaza yapan hastanın elinin ve ayağının bağlanması olayıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti
Kaza yapan hastanın elinin ve ayağının bağlanması olayıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Çağatay Akman İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Mete Gazoz Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:34:18. #1.15#

title