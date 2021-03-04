Manisa'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Manisa'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

04.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:14
Manisa'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir - Uşak kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde Mehmet Ersoy'un kullandığı 45 ADG 620 plakalı otomobil, refüje çarparak tarlaya devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Ersoy ve otomobildeki Onur Çetinkaya Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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