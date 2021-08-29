Manisa'da tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
İsmet Akaydın yönetimindeki 45 SC 0088 plakalı hafif ticari araç, Çayköy Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan sürücünün 2,66 promil alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak