Manisa'da tarlaya devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Dindarlı Mahallesi istikametine giden Alime Çetin (52) idaresindeki 45 H 7006 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Tarlada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Alime Çetin'in vefat ettiğini belirledi. Araçta bulunan ve yaralanan Çetin'in eşi Ali Çetin (57) de ambulansla önce Sarıgöl Devlet Hastanesine ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan