Manisa'da tarla yolunda 4 gencin ölü bulunmasına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 gencin tarla yolunda cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 gencin tarla yolunda cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığınca hazırlanan raporun da ulaşmasının ardından soruşturmasını tamamladı.

Kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılık, birlikte Kestelli Mahallesi'ndeki köy evinde uyuşturucu alan gençlerden birinin aşırı doz uyuşturucu kullanımı sonucu, üçünün de tüfekle intihar ettiğinin kesinleştiği kaydedildi.

Olay yerinde 4 genç dışında başka birine ait kriminal ize rastlanmadığı ve olaya ilişkin başka bir şüphelinin bulunmadığı da kararda belirtildi.

Ahmetli ilçesinde Kestelli Mahallesi'nde 31 Ocak 2021'de akşamı tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görünce durumu jandarmaya bildirmişti. Olay yerinde yapılan incelemede cesetlerin S.Z. (23) ve Ü.Z. (20), M.Z. (22) ve N.D'ye (24) ait olduğu belirlenmişti. Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, diğerinde ise ateşli silah ya da kesici delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram