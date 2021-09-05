Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje çarptı: 18 yaralı
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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje çarptı: 18 yaralı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje çarptı: 18 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün refüje ve reklam panosuna çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün refüje ve reklam panosuna çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

Manisa Ovası'ndaki üzüm bağlarına tarım işçilerini taşıyan İrfan B'nin kullandığı 48 ADR 284 plakalı minibüs, Turgutlu Caddesi Nurlupınar kavşağı yakınlarında refüje ve reklam panosuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 17 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Öte yandan minibüsün sürücü dahil 6 koltuklu olması dikkati çekti.

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje çarptı: 18 yaralı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje çarptı: 18 yaralı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje çarptı: 18 yaralı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje çarptı: 18 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs refüje çarptı: 18 yaralı - Haberler
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