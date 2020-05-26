Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
26.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:08

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

İsmail Olca yönetimindeki 45 J 7763 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara kara yolu Mersindere Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet Adamol idaresindeki 45 P 3236 plakalı otomobile ve refüje çarparak devrildi.

Kazada minibüs sürücüsü Olca ile 14 tarım işçisi yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan yine İzmir-Ankara kara yolunun geçtiği Kemalpaşa ilçesinde bu sabah tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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