Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
26.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:08
Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
İsmail Olca yönetimindeki 45 J 7763 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara kara yolu Mersindere Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet Adamol idaresindeki 45 P 3236 plakalı otomobile ve refüje çarparak devrildi.
Kazada minibüs sürücüsü Olca ile 14 tarım işçisi yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan yine İzmir-Ankara kara yolunun geçtiği Kemalpaşa ilçesinde bu sabah tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA