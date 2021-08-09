Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı
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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.A'nın (40) kullandığı 35 EVS 13 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, ilçeye bağlı Şahyar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüs şoförü ile yolcular E.A. (39), S.N.A.(13), C.Z. (14) ve T.Z. (22) ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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