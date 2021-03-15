Manisa'da tarım işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı: 10 yaralı
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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı: 10 yaralı

15.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:57
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı: 10 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

H.S'nin (42) kullandığı 45 J 6959 plakalı midibüs ile S.A. idaresindeki 45 J 7174 plakalı minibüs, Eldelek ve Poyrazdamları mahalleleri arasındaki yolda çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 8 tarım işçisi, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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