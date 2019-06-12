Manisa'da tarım arazilerini dolu vurdu

Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Salihli Ovası'nda başlayan sağanak ardından doluya dönüştü. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı Kemerdamları, Çapaklı, Süleymaniye, Poyrazdamları, Pazarköy ve Çökelek Mahallelerinde etkili olurken, yağıştan üzüm bağlarının yanı sıra domates, mısır, karpuz ve pamuk ekili alanlar büyük zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da dolu yağışının zarar verdiği tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Dolu afetinin yaşandığını belirten Yalvaç, "Domateslerimiz, darımız, üzüm bağlarımız ve pamukta çok büyük zarar var. Çok üzgünüz, ancak bu Allah'tan gelen bir şey. Bu noktadan sonra bizim üreticilerimize tavsiyemiz, TARSİM ile bir noktada buluşup, zarar tespiti yaptırmaktır" dedi.

Dolu yağışından Pazarköy, Çökelek, Çapaklı, Kemerdamları Mahallelerindeki ekili alanların zarar gördüğünü belirten Yalvaç, "Çiftçimize destek olmak için yanlarındayız ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yağmurla birlikte yağan dolu yağışının ekili alanlarda zarara neden olduğunu belirten üretici İsmail Sağlam ise şunları söyledi:

"Bölgemizdeki pamuk, domates ve bağlarımızda hasar verdi. Görüntü ortada ama zararın ne kadar olduğu hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacak. Şuan durumu TARSİM'e bildirdik. Çünkü arazilerimizin hemen hemen hepsi sigortalı, sonucunu bekleyeceğiz." - MANİSA

Kaynak: İHA