Son dakika haberi | Manisa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika haberi | Manisa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi | Manisa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Manisa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gerçekleştirilen kaçak kazı olayı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda;

Manisa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gerçekleştirilen kaçak kazı olayı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen obje, bronz sikke ile birlikte tabanca, av tüfeği, dinamit lokumu ve dedektör ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli ilçe jandarma komutanlıklarınca, Ahmetli ilçesi Gökkaya-Kendirlik ve Dibekdere mahallelerinde gerçekleşen kaçak kazı soruşturması kapsamında, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüpheli şahsa ait 9 ev, 4 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 4 adet dinamit lokumu, 2 adet dedektör, 5 adet Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen obje, 11 adet Doğu Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet av tüfeği, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet CD, 2 adet kamera kaseti, 10 adet GSM sim kartı, 1 adet akıllı kol saati, 3 adet USB bellek ve 9 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi | Manisa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haberi | Manisa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haberi | Manisa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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